Розізлились і накрили з артилерії: боєць ЗСУ зняв стяг “ЛНР”

Попаснянський напрямок знову у фронтових зведеннях. Після відносного затишшя тут серйозне загострення. Вперше за довгий час російсько-терористичні війська використали артилерію.

Атаку наші армійці відбили, та кремлівські найманці на цьому не заспокоїлися.

– Практично 3,5 години крили артилерією, танками, мінометами, більше 130 приходів було на позиції підрозділу, – говорить військовослужбовець ЗСУ Михайло.

Це найпотужніший бій за останні кілька місяців. Українські військові артилерійський удар перечекали в укритті. А потім дали гідну відповідь.

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У наших бійців справжній трофей. Так звані казакі вивісили прапор війська “ЛНР”.

Боєць ООС знімав стяг. Оскільки прапор неподалік ворожих позицій, робити це було ризиковано. Але окупанти не побачили наших армійців. Спали, жартує боєць. Та коли прокинулись і виявили, що прапора немає, розізлились.

До слова, на Тернопільщині зводять казарм для артилеристів.

Опубліковано Серпень, 20 в 20:55



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