Розкопки на Мамай-горі: найцікавіші знахідки 2018 і які секрети приховує

Археологи Запорізького національного університету ведуть роботу на Мамай-Горі вже 30 років. Це унікальний, та один із найбільших в Європі пам’ятників, де представлені поховання від неоліту – це понад вісім тисяч років до нашої ери, до середньовіччя. Але найцікавіші тут – скіфські поховання. Мамай-Гора розташована поряд із Кам’янкою-Дніпровською, колишньою столицею скіфського царства.

Робота потужної техніки – рідкість для сучасних археологічних експедицій. При майже повній відсутності фінансування досліджень з боку держави, самостійно орендувати, наприклад бульдозер, науковці не можуть. Тож, цього року, на допомогу археологам прийшли волонтери.

Читайте: Археологи розкопали в Помпеях старовинний Будинок дельфінів

Свою роботу археологи називають ще й рятувальною, адже щорічно Мамай-Гору розмиває Каховське водосховище. На сьогодні втрачено вже майже пів кілометра узбережжя, із унікальними знахідками. Серед найцікавіших цьогорічних знахідок археологів – маленьке сарматське дзеркальце.

Скільки ще встоїть Мамай-Гора під тиском Каховского водосховища – сказати важко. Археологи запевняють, при підтримці волонтерів і меценатів, та маючи потужну техніку – розкопки тут могли б завершити за кілька років. Дослідники сподіваються, що така підтримка буде. Адже ці місця приховують ще чимало таємниць.

Раніше Факти ICTV писали про загадкову знахідка в Олександрії: розкопаний саркофаг з “сюрпризом”

Опубліковано Серпень, 10 в 12:05



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.