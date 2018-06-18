Розміром у 100 стадіонів! Де в Україні з’явиться найпотужніша сонячна електростанція

Ці панелі вже забезпечують електроенергією приблизно 125-тисячне містечко. Поле площею 96 га запрацювало цього року. Для порівняння за розміром тут – понад 100 найбільших футбольних стадіонів світу.

Новітню сонячну електростанцію в Токмаку почали будувати 2 роки тому. Окрім стаціонарних панелей, розробник використовує запатентовані так звані трекери – модулі, які постійно рухаються за сонцем.

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Нині тут працюють 160 тис сонячних модулів, потужністю 50 МВт. Сонячна електростанція працює лише у світлу пору дня, але цілий рік, незважаючи на опади чи похмуру погоду. Як кажуть фахівці, найкращий час для єлектрогенерації, коли сонце в зеніті.

Поява сонячної електростанції дала Токмаку 120 нових робочих місць. Тут працювали понад 10 вітчизняних компаній-підрядників. Нині триває будівництво другої черги, потужністю 25 МВт. Після її запуску цей комплекс стане найпотужнішою сонячною електростанцією в Україні.

До слова, Факти писали, як встановити сонячну електростанцію для будинку.

Опубліковано Червень, 18 в 17:40



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