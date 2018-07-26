Факти / Відео / Факти успіху / Розпал сезону барбекю: один магазин для всіх гриль-потреб BBQ all together/

Розпал сезону барбекю: один магазин для всіх гриль-потреб BBQ all together

Сезон барбекю у розпалі. Насолодитися смачними стравами на природі та в гарній компанії – велике задоволення. Духмяне, соковите м`ясо, свіжі хрусткі овочі, дружні розмови – що ще потрібно для гарного настрою? Але щоб їжа на свіжому повітрі була корисна і смачна потрібно завчасно потурбуватися про обладнання .

– Устаткування для дачі, зазвичай, більш стаціонарно, щоб можна було його використовувати постійно на одному і тому ж місці. Для пікніків воно більш мобільне. У спеціалізованих магазинах можна отримати грамотну консультацію, підібрати саме те обладнання, яке підійде особисто вам, – коментує Самохвалов Антон, виконавчий директор компанії BBQ all together.

Таке обладнання – чудовий помічник, коли хочеться трохи відпочити від традиційного приготування їжі, та в той же час мати смачні сніданки, обіди та вечері.

Дивіться: Ягідний бізнес: що вирощувати, щоб заробити

Обладнання, що представлено в магазині BBQ, не потребує особливих навичок, достатньо всього одного використання, щоб ви почувалися з ним впевнено, та і консультанти залюбки поділяться знаннями щодо експлуатації та запропонують супутні товари, адже це один магазин для всіх гриль-потреб.

– Барбекю культура в Україні зараз тільки розвивається. Але у всьому світі досить популярні барбекю змагання, на які відправляються досить підготовлених шеф кухарів. Але купивши якісне обладнання та взявши кілька уроків, ви можете готувати у себе вдома, як справжній шеф повар, – зазначає Самохвалов Антон, виконавчий директор компанії BBQ all together.

Завітавши до магазину в ТРЦ Лавіна Молл кожен охочий зможе долучитися до барбекю-спільноти, та готувати їжу на природі зі справжнім задоволенням.

Раніше Факти ICTV писали, чим смачним українці дивують людей у Польщі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Правила покупок: як заощадити гроші та час
Шампанське з березового соку і конопляний хліб: топ-3 козацькі рецепти
Риба, стейки чи вегетаріанська їжа – чим у Португалії годують бідних
Аналогів в Україні немає: ексклюзивний магазин грилів і аксесуарів для барбекю
Правда про цукор: де ховається небезпека і чи варто відмовлятися
Фалафель замість каші і грецький суп замість розсольника – нове меню в українських школах
Безпечна вулична їжа: що їстівне та як обрати шаурму
сало
Від ожиріння та захворювань. Як обрати сало та рецепти

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка