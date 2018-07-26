Розпал сезону барбекю: один магазин для всіх гриль-потреб BBQ all together

Сезон барбекю у розпалі. Насолодитися смачними стравами на природі та в гарній компанії – велике задоволення. Духмяне, соковите м`ясо, свіжі хрусткі овочі, дружні розмови – що ще потрібно для гарного настрою? Але щоб їжа на свіжому повітрі була корисна і смачна потрібно завчасно потурбуватися про обладнання .

– Устаткування для дачі, зазвичай, більш стаціонарно, щоб можна було його використовувати постійно на одному і тому ж місці. Для пікніків воно більш мобільне. У спеціалізованих магазинах можна отримати грамотну консультацію, підібрати саме те обладнання, яке підійде особисто вам, – коментує Самохвалов Антон, виконавчий директор компанії BBQ all together.

Таке обладнання – чудовий помічник, коли хочеться трохи відпочити від традиційного приготування їжі, та в той же час мати смачні сніданки, обіди та вечері.

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Обладнання, що представлено в магазині BBQ, не потребує особливих навичок, достатньо всього одного використання, щоб ви почувалися з ним впевнено, та і консультанти залюбки поділяться знаннями щодо експлуатації та запропонують супутні товари, адже це один магазин для всіх гриль-потреб.

– Барбекю культура в Україні зараз тільки розвивається. Але у всьому світі досить популярні барбекю змагання, на які відправляються досить підготовлених шеф кухарів. Але купивши якісне обладнання та взявши кілька уроків, ви можете готувати у себе вдома, як справжній шеф повар, – зазначає Самохвалов Антон, виконавчий директор компанії BBQ all together.

Завітавши до магазину в ТРЦ Лавіна Молл кожен охочий зможе долучитися до барбекю-спільноти, та готувати їжу на природі зі справжнім задоволенням.

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Опубліковано Липень, 26 в 19:18



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