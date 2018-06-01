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Розтрощені хати та зрешечені паркани – у Зайцевому загострення, більшає обстрілів

Зайцевим краще пересуватися тримаючись мінімального укриття. Це може бути паркан або стіна будинку. Адже в будь-яку мить може розпочатися бій.

Військові відзначають. Противник відчув, що може втратити Горлівку, тож стягнув сюди додаткові резерви, це помітно по інтенсивності бойових дій.

Сліди запеченої крові та стіна,  вибита боєприпасом стоміліметрової рапіри. Саме тут минулого тижня загинув 22-річний боєць королівської бригади Богдан Коломієць та важкого поранення зазнав Юрій Довганик.

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На жаль, напередодні ввечері він помер у Дніпровському військовому шпиталі.

Ольга – медик у підрозділі. Вона найпершою кинулась на допомогу пораненим після того обстрілу. Попри ризик вона перш за все намагалася врятувати життя побратимам.

Жінка служить на позиціях разом зі своїм чоловіком і зізнається, здаватися вона не має права.

До слова, бойовики атакували біля Кримського і Новотошківського.

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