Розважально й пізнавально: у Києві пройшов освітній фестиваль

Збудувати місто мрії, намалювати хитромудрий будинок у віртуальній реальності, дізнатися, як виростити кристали і просто потримати білих мишей в руках – все це легко було реалізувати в Пінчук Арт Центрі. Напередодні там проходив щорічний фестиваль Арт Дей. Він є частиною освітньої програми Пінчук Арт Центру.

Фестиваль не лише розважальний, але й навчальний. Тут доступно дітям та підліткам не лише розповідають про сучасне мистецтво, але й долучають до його створення. Напередодні “шкільного” року демонструють – вчитися цікаво. І у простій формі обговорюють складні теми демократії, екології, свободи.

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І якщо малюки лише слухають, придивляються та повторюють, підлітки сміливо розповідають про проблеми, з якими стикаються в сім’ї , школі чи на вулиці.

Люди різні, але рівні – демонструє і Пінчук Арт Центр. Для дітей з інвалідністю та особливостями розвитку – фестиваль повністю відкритий. Тут працює група волонтерів, які не лише допоможуть, розкажуть та покажуть. Вони самі зацікавлять дитину на воркшопах. А батьки в цей час зможуть випити кави та пройтися експозицією Пінчук Арт Центру.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Пінчук Арт Центр привезли Леніна

Опубліковано Вересень, 03 в 13:26



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