“Руський мір” в Африці. Хто вбив Орхана Джемаля і його групу

У Росії попрощалися з трьома журналістами, вони загинули в Центральноафриканській республіці. Туди вони поїхали, щоб перевірити, чи дійсно найманці з приватної армії Вагнера дісталися й Африки.

Ця напів армія воювала і на Донбасі, і в Сирії. Солдатів вдачі Москва використовує у своїх брудних війнах, щоб офіційно вказати – их там нет. Маючи на увазі офіційні війська.

Спочатку африканська влада повідомляла, російських журналістів вбили заради наживи, але все більше фактів говорять – розслідувальники потрапили у пастку.

Журналісти поїхали до казарм, де перебувають офіційні військові, але всередину їх не пустили. Тоді знімальна група вирушила до золотих копалень перевірити, чи є там вагнерівці. Вони виїхали пізно ввечері зі столиці, біля міста Сібу їх зупинили урядові війська, перевірили документи і порадили не пересуватися в темряві. Але журналісти поїхали далі і через 23 кілометри потрапили в пастку. Їхній автомобіль розстріляли, поруч знайшли тіла репортерів.

Водій – єдиний хто вижив і зміг втекти. Розповідає, нападники говорили мовою, яку знали журналісти, а це російська. Тому друзі журналістів припускають, Орхан Джемаль дізнався щось сенсаційне, тому приватна армія Вагнера могла піти на вбивство.

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Ліберальні російські журналісти припускають – можливо, хтось у Кремлі хотів підставити самих вагнерівців, але фактом залишається те, що російські найманці, які воювали за гроші на користь Москви на Донбасі, а потім і в Сирії, тепер поширюють “русский мир” і в Африці.

До слова, колишнього депутата і чиновника Сумської міської ради Анатолія Жука застрелили у дворі його будинку, коли він спав на карематі.

Опубліковано Серпень, 07 в 22:31



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