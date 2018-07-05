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Як обрати крафтове пиво: поради сомельє

Крафтове пиво – це не спосіб дешево хильнути, це про високі смаки, запевняють фахівці. Адже процес виготовлення – справжній експеримент. Чотири основних інгредієнти : вода, солод, дріжджі та хміль. Останній виконує роль консерванта. Крім того, саме розмаїття сортів хмелю дає змогу створити різні відтінки пивного смаку. Якісні складові – основа успіху правильного напою, кажуть пивовари.

Перша крафтова пивоварня з’явилася в Україні ще 2012-го, тепер їх три десятки. За 6 років українські поціновувачі відкрили для себе кількасот різноманітних смаків: пиво з огірками, томатами, ягодами, травами, лактозою.

Поштовхом для розвитку крафтового пивоваріння в Україні стало те, що люди стали цікавитися в першу чергу смаком. А також тим, що люди почали трохи більше їздити, бачити світ, куштувати інше пиво.

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Пивовари кажуть: зараз люди у постійному пошуку чогось нового, тож експерименти зі смаками та поєднаннями інгредієнтів чи, власне, пива з різними закусками не припиняються.

Пивоварні мусять стежити за тенденціями не лише локальними, а й світовими. Для того, щоб постійно дивувати своїх любителів чимось цікавим.

Але як навчитися розбиратися у крафті? Як дізнатися який сорт треба вживати з сирами, ковбасами чи взагалі – під десерт. Виявляється в Україні для прихильників лімітованого пива є спеціальні курси сомельє. Зрозуміти певні основи можна навіть за 2 дні.

Мабуть, єдина проблема таких курсів – дістатися додому по їх завершенню, адже за 2 дні доведеться продегустувати близько 70 сортів. Тож втримати у собі весь обсяг крафту – також буде експериментом.

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