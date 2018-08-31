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Рятували життя! Двометровому юнаку зробили унікальну операцію у Києві

Ярославу 13. Та на вигляд він дуже дорослий. Його зріст без 5 сантиметрів 2 метри. Це наслідок рідкісної генетичної хвороби – синдрому Морфана. А ще в дитини проблеми з серцем. Насамперед страждає аорта. Вона має слабкі стінки,  постійно збільшується  в діаметрі  і вже втричі  більша за норму.

Терапія тут безсила. Лише операція. При чому надскладна. За таку візьметься не кожен кардіохірург в світі. Та в інституті серця у Києві наважилися,  і провести  її погодився  один  з кращих лікарів Європи  – професор Рімантас Бенетіс з Литви. За його плечима десятки унікальних операцій.

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Під час операції з’ясувалося,   що в  Ярослава  пошкоджений ще один клапан  – та хірурги блискуче вирішили і це. Операція тривала кілька годин.

Якщо все піде за планом, врятований хлопець  за два місяці зможе знову ходити до школи і навіть займатися улюбленим волейболом.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що 7-річна українка постаріла до 60 років. Їй провели унікальну операцію

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