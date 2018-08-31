Рятували життя! Двометровому юнаку зробили унікальну операцію у Києві
Ярославу 13. Та на вигляд він дуже дорослий. Його зріст без 5 сантиметрів 2 метри. Це наслідок рідкісної генетичної хвороби – синдрому Морфана. А ще в дитини проблеми з серцем. Насамперед страждає аорта. Вона має слабкі стінки, постійно збільшується в діаметрі і вже втричі більша за норму.
Терапія тут безсила. Лише операція. При чому надскладна. За таку візьметься не кожен кардіохірург в світі. Та в інституті серця у Києві наважилися, і провести її погодився один з кращих лікарів Європи – професор Рімантас Бенетіс з Литви. За його плечима десятки унікальних операцій.
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Під час операції з’ясувалося, що в Ярослава пошкоджений ще один клапан – та хірурги блискуче вирішили і це. Операція тривала кілька годин.
Якщо все піде за планом, врятований хлопець за два місяці зможе знову ходити до школи і навіть займатися улюбленим волейболом.
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