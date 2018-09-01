Рибне браконьєрство в Україні: штрафи та збитки

Човен насилу тяг кількість сіток з рибою. В ньому виявили 280 кг браконьєрської риби.

Наступного дня вже у Золотоніському районі о третій ночі патруль помічає човен з рибалками. Ті, щойно побачили рибоохорону, кинулись тікати, викинувши у воду здобич і сітку. Провину заперечують.

Інспектори викликають водолаза, той кілька годин обстежує територію, аби знайти те, що викинули чоловіки. Потім охорона викликає поліцію і дістає викинуту здобич.

Вже на березі підраховують, штраф тягне на понад дві тисячі гривень. Викинути улов, сітку та тікати на потужних човнах – така практика усіх браконьєрів.

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Браконьєрство завдає непоправної шкоди, виловлюють навіть найменшу рибу, а електроловом вибивають маточне поголів’я. Тому деяких видів значно поменшало.

За серпень на Черкащині викрито понад триста порушень, вилучено більше двох тонн риби, сума збитків – 370 тис. грн. Ловити рибу можна лише на вудку або спінінг з одним гачком. Сітки та електровудки – заборонені. Та розмір штрафів, схоже, браконьєрів не лякає.

До слова, нові штрафи за браконьєрство: на яких тварин і на скільки зросли.

Опубліковано Вересень, 01 в 20:00



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