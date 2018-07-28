Ринок або магазин: де дешевше та смачніше

Соковиті ягоди, запашні огірки, гігантські томати. Сезон фруктів і овочей у самому розпалі.

Тож, де ж смачніше, у супермаркеті чи на базарі?

У магазинах не приховують, за цінами конкурентів стежать. На ринку в аналізі не сильні, зате гарантують якість.

Покупців лише обіцянками вже не візьмеш. Шукають де дешевше.

У прихильників магазинів свої залізні аргументи. Наприклад те, що магализ під домом, а на базар треба їхати.

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А от про базар люди кажуть, що там все ж таки завжди все свіжіше.

Складаємо власний список. По помідори варто їхати на ринок, там вони по 10 грн за кг. У супермаркеті у півтора рази дорожче.

А от перці краще купувати в крамницях по 10 грн проти 16 грн на базарі.

Решта овочей та фруктів на ринку та у магазині по цінам практично однакова.

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Опубліковано Липень, 28 в 15:25



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