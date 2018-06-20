Сад на даху багатоповерхівки: чим вигідно і як зробити

Сади на дахах. Такий тип озеленення все більше охоплює покрівлі будинків Європи та Америки. Однак, технологія набирає обертів і в Україні. Зелені сади з’являються на дахах аеропортів, дитячих садочків та звичайних багатоповерхових будинків. Крім того, зелені покрівлі служать набагато довше звичайних. Життя їх довготривале: 40 – 60 років. З часом відновлюють лише верхній прошарок рослин.

А ще зелені дахи допомагають заощаджувати на кондиціюванні та електроенергії.

Зелені дахи перетворюються з малодоступної технології на поширену практику. Для такої покрівлі потрібен звичайний плаский дах, стійка гідроізоляція та згода мешканців будинку.

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Технологія відпрацьована на Заході. Спочатку встановлюють дренажну систему з ємністю для збереження опадів. Надлишок води виводять через систему каналів. А зверху викладають субстрат, куди висаджують рослини.

Для зеленої покрівлі краще обирати місцеві рослини. Найкраще підійдуть невибагливі: м’ята, шавлія, лаванда, барбарис та хвойні дерева.

Зелені покрівлі,окрім краси та екологічності, ще й допомагають заощаджувати кошти. Влітку вони зменшують нагрівання, а взимку краще зберігають тепло. Під час сильних опадів система утримує та поступово відводить воду, розвантажуючи прибудинкову дренажну систему.

До слова, розміром у 100 стадіонів! Де в Україні з’явиться найпотужніша сонячна електростанція.

Опубліковано Червень, 20 в 12:03



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