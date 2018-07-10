Саміт НАТО у Брюселі: прогнози експертів і що чекати Україні

10 років тому Україна сподівалася на план дій членства в НАТО. Однак так і не отримала його. Нині альянс взагалі не згадує про можливе приєднання нашої держави до альянсу.

Хоча Україна як ніколи цього потребує з огляду на російську агресію. Про це нагадали західним послам на дискусії Київського безпекового форуму, організованого фондом Open Ukraine.

Колишній прем’єр Арсеній Яценюк наголосив: Київ заслужив стати частиною Альянсу. Можливо, не на нинішньому саміті. Але НАТО має оголоситу чітку перспективу для України.

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Україна також потрібна НАТО, вважає екс-прем’єр. Бо саме ми нині фактично воюємо з російськими військами й захищаємо європейські цінності.

Утім, Україні знову ввічливо відмовляють: про ПДЧ поки не йдеться. Посли США та Канади лише по-дипломатичному зауважили, що вітають зрушення України, особливо в оборонній сфері, однак чекають на глибші реформи.

Представник НАТО в Україні ще дипломатичніший. Нашу державу обговорюватимуть на саміті – бо Київ важливий союзник. Але не більше. Росія блок розглядає як потенційну загрозу, проте підтримує з нею діалог. Бо, мовляв, захід не хоче нової холодної війни.

Разом з тим, Альянс посилює свої східні кордони, готуючись до потенційної агресії Кремля. Залишається сподіватися, що під парасольку НАТО потрапить і Україна.

До слова, коли чекати €1 млрд від ЄС і скільки буде траншів.

Опубліковано Липень, 10 в 22:02



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