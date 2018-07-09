Саміт Україна-ЄС: про що домовились та 4 напрямки зближення

Наразі в Брюсселі нас хвалять. Головне, чим тут задоволені – українською еконоімкою та тим, що боротьба з корупцією принаймні почалась. Ювілейний самміт Україна – ЄС проходить у Брюссельському довгобуді, приміщенні, яке так і називається – Європа. Перемовини у різних форматах тривають понад 3 години.

Їхній результат – спільна заява політиків. Для простого вуха – це звичайний папірець. Для дипломатів – серйозний документ.

Торік у Києві на самміті Україна – ЄС не підписали жодного, адже Європа була у шоці від нашої корупції та небажанні з нею боротися. Наразі Брюссель нас хвалить і за створення, хоч поки лише на папері – Антикорупційного суду, і за еконоімчні успіхи.

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У заяві вперше за час війни названі імена основних політв’язнів. Адже досі Європа була вкрай обережною. Нині ж визнала невинно-засудженими Олега Сенцова, Володимра Балуха, Олексадра Кольченка, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та журналіста Романа Сущенка.

Цей документ допоможе ефективніше тиснути на Росію. На знак поваги до України Президент європейської Ради Дональд Туск говорить українською. Він обіцяє невідкладно порушити питання політв’язнів на зустрічі з послом США в Бельгії, аби воно прозвучало на перемовинах Трамп Путін у Гельсінкі.

Сьогодні ж у Брюсселі говорили про Північний потік -2. Також Брюссель налаштований зробили безпечніщими наші дороги. На це Європейський інвестиційний банк виділяє 75 млн євро. Гроші підуть у Київ, Одесу, Дніпро, Львів та Харків – аби тамтешні дороги хоч трохи нагадували європейські.

До слова, коли чекати €1 млрд від ЄС і скільки буде траншів.

Опубліковано Липень, 09 в 19:46



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