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Саміт Україна-ЄС: три важливі теми

У Брюсселі відкривається саміт Україна-ЄС. Гості вже з`їжджаються. У ці хвилин має прибути і кортеж українського президента.

Цього року, на відміну від минулого, без підсумкової декларації саміт не завершиться. Принаймні, у цьому переконані українські дипломати.

На саміті підніматимуть три важливі теми: агресія Росії проти України, окупація Донбасу та анексія Криму.

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У підсумковій декларації мають написати прізвища усіх політв’язнів.

Україна буде говорити і про свої евроінтеграційні прагнення.

До слова, напередодні, Анджей Дуда та Петро Порошенко, відвідали Волинь з нагоди 75-ї річниці волинської трагедії.

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