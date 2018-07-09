Саміт Україна-ЄС: три важливі теми
У Брюсселі відкривається саміт Україна-ЄС. Гості вже з`їжджаються. У ці хвилин має прибути і кортеж українського президента.
Цього року, на відміну від минулого, без підсумкової декларації саміт не завершиться. Принаймні, у цьому переконані українські дипломати.
На саміті підніматимуть три важливі теми: агресія Росії проти України, окупація Донбасу та анексія Криму.
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У підсумковій декларації мають написати прізвища усіх політв’язнів.
Україна буде говорити і про свої евроінтеграційні прагнення.
До слова, напередодні, Анджей Дуда та Петро Порошенко, відвідали Волинь з нагоди 75-ї річниці волинської трагедії.
2018-07-09
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