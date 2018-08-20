Samsung Galaxy Note 9: збільшена батарея та штучний інтелект в камері

Компанія Samsung втілює в життя передові ідеї та впроваджує новітні технології. Цього разу українським користувачам представили флагманський смартфон Galaxy Note9, що ввібрав в себе велику кількість інноваційних технологій.

– Згідно досліджень потреб людей, саме потужність смартфона має не аби яке значення для просунутих користувачів. Висока продуктивність має значення, як для робочих цілей, так і для безперервної роботи під час ігор, – коментує Андрій Дерюгін, керівник департаменту продуктивного маркетингу категорії мобільних пристроїв Samsung Electronics Україна.

Світ електроніки стає щораз досконалішим. Відтепер електронне перо розробники наділили підтримкою Bluetooth, що дозволяє робити селфі чи групове фото, перемикати слайди презентації одним натисканням. Подбали і про ємність батареї.

Дивіться: Топ-3 найпопулярніших авто в Україні

Сучасні технології дають можливість замінити безліч пристроїв одним, універсальним, що здатен працювати цілий день як персональний комп’ютер, створювати презентації, обробляти фото та показувати улюблені відео.

Нагадаємо, чим здивувала виставка роботів у Китаї.

Опубліковано Серпень, 20 в 19:27



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.