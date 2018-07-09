Секрети маніпуляції маркетологів – як змушують купувати зайве і обманюють з цінами

Він створив з нуля 14 торгових марок. Написав півтори сотні статей про маркетинг, а тепер – ще й видав “Головну маркетингову книгу” – посібник і для профі, і для новачків.

Перш за все підкреслює – маркетинг не треба демонізувати. Він – не змушує клієнта купити непотрібний товар, а лише догоджає запитам покупця. Тож радить завжди казати про свої потреби.

Аби максимально заощадити, маркетолог дає кілька простих порад. Беріть візок поменше. Тоді не купите зайвого. Відрахуйте потрібну суму. Решту залишіть дома.

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Не бійтесь популярного. Зазвичай в категорію “топ продажів” потрапляють товари з максимальним співвідношенням “ціна-якість”. Використовуйте програми лояльності. Компаніям дешевше втримати старих клієнтів, ніж завоювати нових. Тож “для своїх” вони пропнують знижки і бонуси.

Моніторте ціни. Навіть якщо період повальних знижок ще далеко, ви завжди можете заощадити чималу суму, особливо на “великих” покупках. Як і раніше, в магазинах треба бути пильним до привабливих пропозицій та величезних знижок, бо вони можуть виявитись мильними бульбашками.

Однак останнім часом маркетинг стає прозорішим, зазначає Олексій. Адже покупець – дедалі “освіченіший”. І швидко може “розкусити” нечесні маркетингові трюки.

До слова, магазини у Нідерландах відрізняються від українських, тут немає черг і кас для розрахунку.

Опубліковано Липень, 09 в 17:59



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