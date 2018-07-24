Село на Черкащині перетворилося на острів – через помилку в проектуванні дороги

Аматорське відео місцеві жителі зняли минулого четверга. Такої стихії, кажуть, не пам’ятають. Вода йшла потоками, змиваючи все на своєму шляху. У городі Аліни Рудешко по коліна багнюки. Майже всі овочі під водою.

У Галини Лякіної потоком води зруйнувало частину льоху, просіла стіна. Їй тепер треба не лише рятувати консервацію, сушити все, але і заново будувати погріб.

Лише через п’ять днів жінка змогла вийти на вщент зруйновану дорогу – єдину, якою можна дістатися до магазину чи аптеки. Але і тепер тут ледь пройдеш, про авто годі й говорити.

Сергій Тимофіїв живе тут уже понад 30 років. Каже, ця біда через помилку в проектуванні дороги.

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Хмизу до багаття додала відсутність водовідвідних каналів й насипів, які б стримували воду з полів, пояснює голова села.

Водовідвідні канали й насипи просили зробити сільгоспвиробників, але ті не поспішають, кажуть в райадміністрації. У зоні ризику близько десятка населених пунктів. Аби їх убезпечити потрібні з півсотні кілометрів дренажних каналів.

Щоб відновити знищену дорогу треба не менше мільйона гривень, суму нині підраховують чиновники і шукають важку техніку аби хоча б вирівняти і засипати знищений шлях.

До слова, чому відремонтовану за 16 млн дамбу у Коломиї змиває дощами.

Опубліковано Липень, 24 в 11:02



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