Село випалюють, місцеві тікають – гуманітарна катастрофа у Південному на Донбасі

Південне – маленьке село між Торецьком та окупованою Горлівкою. Воно нещодавно повернулося під контроль України. І розлючені бойовики влаштували там справжню гуманітарну катастрофу.

Вони просто випалюють село. Тому місцеві тікають із Південного. Окупанти перетворили село Південне, яке нещодавно повернулося під контроль України, на суцільне згарище.

Вони використовують запалювальні набої, тому місцеві жителі, які просто бояться згоріти заживо, масово виїжджають із Південного.

Баба Клава прожила тут понад півстоліття. Жінка ніколи не думала, що у свої 80 муситиме пакувати життя у валізи. У сарай баби Клави влучив снаряд. Її сусідам пощастило менше. В них згоріла хата.

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Онуки допомагають зібрати бабусі речі. Вивозять одяг, постіль та їжу. Старенькій уже зняли квартиру у Торецьку.

На сусідній вулиці також пакують речі. Ще одна родина виїжджає з Південного. Олена вже вивезла чоловіка з інвалідністю в Торецьк. Кремлівські окупанти не дали проїхати швидкій – відкрили вогонь. Рятували українські військові.

Якщо раніше в Південному жило трохи більше півтори сотні людей, нині залишилося кілька десятків. Селяни виїжджають цілими родинами. Адже в Південному – ні дня без пожеж.

Перевірити сьогодні ситуацію в Південному приїхала спостережна місія ОБСЄ. Їхали цілим караваном, із десяток автомобілів. Тому нам вдалося потрапити в село, бо ОБСЄ вдалося на кілька годин домовитися з терористами про зелений коридор.

Вдень у Південне можна просто не доїхати – дорога прострілюється. Та навіть спостерігачі не зупинили окупантів. Із боку ворожих позицій пролунало кілька пострілів.

До слова, США наполягають на посиленні присутності НАТО в Європі.

Опубліковано Червень, 07 в 20:23



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