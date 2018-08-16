Середня зарплата 6 тис., садок, школа. Чому усі хочуть жити в Роздолі

Перше, що кидається в очі при в’їзді у Роздол – суцільна чистота і червоні бочки для сміття обабіч доріг. Побілені деревця та підстрижені газони, за якими постійно наглядають, а також великий стадіон із спеціальним покриттям, розрахований на три місцеві футбольні команди – незвична картина для багатьох українських сіл.

Місцева школа теж нагадує арт-об’єкт. Дизайн, утеплення та металопластикові вікна тут облаштували фермери об’єднаної громади. Тож не дивно, що сюди їдуть навчатися діти з сусідніх сіл.

Але головне, кажуть жителі Роздолу – тут майже відсутнє безробіття. Більше того, працювати сюди їдуть навіть з обласного центру.

Усі селищні здобутки – завдяки підтримці місцевих підприємців. Із понад шестисот жителів Роздолу майже половина працюють у місцевому господарстві. Створили його з нуля, об’єднавши паї чотирьох родин. Згодом розширили і нині підприємство охоплює понад 7 тис. га землі.

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Господарство переважно вирощує овочі – повний комплект борщового набору. За кілька років компанії вдалося увійти до п’ятірки найбільших постачальників овочів в Україні. Секрет такого успіху не приховують.

Гордість і візитівка господарства – яблучні сади. Окрім звичних сортів Антонівки та Голден багато й селекційних – зокрема американська Гала.

Середня зарплата у господарстві понад шість тис. гривень. Саме це, а також розвиток сільської інфраструктури приваблює молодь. Тож нині у Роздолі, єдиному населеному пункті в районі – черга до дитсадка. Цьогоріч тут мають прийняти шістдесят п’ять малюків.

До слова, залучити людей до розвитку своїх сіл: проект Віталія Жеганського в Нових лідерах.

Опубліковано Серпень, 16 в 21:56



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