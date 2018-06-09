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Середземноморські равлики – як вирощують в Україні та скільки можна заробити

Французький делікатес успішно вирощують українські фермери.

До прикладу на Тернопільщині на фермі вирощують лише середземноморських равликів. Ці слимачки дорожчі та значно смачніші, щоправда складніші в догляді.

Нетрадиційний для українських людей бізнес вирішив запровадити тернопільський підприємець Мирослав Загорський. У селі Чугалі він тримає равликову ферму.

Ці слимачки погано чують і майже нічого не бачать, але мають хороший апетит. Потребують вологи, тепла і добірних кормів.

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Равлики ростуть від місяця до трьох – залежно від умов тримання. У цій теплиці стала температура – 25 градусів. І дуже вологе повітря – 80%.

Середземноморські равлики вибагливі в догляді. В таких, справді тепличних умовах, ось ці слимачки живуть 3 тижні. Далі їх виносять на свіже повітря.

Слимачки хоч і повільні, можуть втекти із території ферми. Аби їх стримати, на вулиці розкладають спеціальні соляні таблетки.

Минулого року підприємець продав півтори тони таких слимачків. За кілограм молюсків платили від 2-х до 6-ти євро.

Їх їдять як делікатес, а ще використовують для косметики та створення ліків. Збувають не тільки в Україні, а й закордоном.

Незвичну ферму у селі Чугалі Мирослав Загорський заснував 2 роки тому, закупивши 200 кг равликів. Прибуток сподівається отримати вже за 2 роки.

Нині тут працюють 2 людей. Із 15-ти соток пан Мирослав цьогоріч планує зібрати 5 тон молюсків – а це понад 5 млн равликів.

Підприємець підрахував – із такими темпами за 2 роки вийде на промислові партії з прямими поставками до Європи та Японії.

До слова, Факти писали про імпорт риби з Норвегії: як ловлять та шлях в Україну.

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