Серпневий цінопад: які продукти істотно здешевшають

Сьогодні гривня офіційно подешевшала на 11 копійок, Нацбанк, намагаючись її врятувати, оголосив валютний аукціон і продав банкам майже 70 млн доларів. На тлі подорожчання долара дивним і нелогічним виглядає певне здешевлювання деяких категорій товарів.

У столиці наразі фрукти та овочі продовжують падати в ціні. Лише за останній тиждень кожен продукт борщового набору подешевшав на гривню-дві. А за останній місяць майже на третину. Донедавна капуста коштувала 12 гривень, а зараз її ціна 10 грн. Морква нещодавно оцінювалася у 25-30 гривень, а зараз – у 18-20. Картопля тримається в ціні – 10 гривень у середньому. Баклажани і кабачки на салати брати саме час. Були по 18, тепер є й по 10-12. Так само і з перцем.

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Для любителів помідорів зараз починається справжнє полювання. За місяць подешевшали на 5 гривень. І це ще не кінець. А от огірки трохи дорожчають. Бо закінчуються. В середньому – 17-20 гривень. Із крупами ситуація така ж. Сьогодні вони ще дешевшають. Особливо популярні пшенична та гречана. 7,50 замість 8,50 та 17 замість 18 гривень відповідно. На 20-50 копійок можуть здешевшати кавуни та дині. Попри сезон консервацій – не дорожчає цукор. Торік у цей період він коштував 17 гривень за кілограм. Нині ж від початку літа тримається на позначці 13 гривень.

А от яйця ще до минулого тижня падали в ціні. Та за останній тиждень підскочили на гривню і вже точно дешевшати не будуть. Було 21 – стало 22 гривні. Найбільша розкіш для українців – м’ясо – переважно не міняється в ціні. На 2 гривні в середньому здорожчала курятина і свинина. Вирізка – приблизно 140, ребро – 100, биток – до 120. Сало – 85-90.

Алкоголь може падати в ціні лише через низький попит у спеку, та й то ідеться не про горілку, а скоріше про коньяк та більш вишукані напої. Молоко додало близько 20 копійок за літр. А ось ціна на вершкове масло – впала. У вересні ціни почнуть поступово рости. Здорожчає молочка, масло, овочі та фрукти, навіть хліб – на гривню-півтори. І загалом харчі дорожчатимуть, як мінімум, на рівень інфляції – це 3-5%, якщо гривня сильно не впаде.

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Опубліковано Серпень, 14 в 17:17



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