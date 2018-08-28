Сезон полювання на пернату дичину відкрито: документи і правила

В Україні у розпалі сезон полювання на пернату дичину. Маститі стрілки добре знаються на правилах та схованках.

Полювати дозволено на відстані не менше, ніж 200 метрів від населених пунктів та технічних споруд. Особливо обережним треба бути у закритій місцевості, очереті чи кущах.

Забороняється стріляти у птицю, яка злітає на висоті нижче 3-х метрів над очеретом.

Стріляти треба винятково вгору. А видимість має бути чіткою. Полювати у тумані, сутінках чи проти сонця – заборонено.

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Мисливці наголошують – зброя та шріт мають підходити до типу полювання.

Хильнути чарку для мисливця – неприйнятно. Нетверезих до полювання не допускають.

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Опубліковано Серпень, 28 в 11:39



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