Шацькі озера: як зросли ціни і що реконструюють

Туристичний бум на Шацьких озерах за місяць до осені. Чи не вперше за все літо тут аншлаг відпочивальників. Бази, готелі та приватні садиби переповнені.

І хоча ціни цього сезону зросли приблизно на 10% – відпочивальників то не бентежить, тепер головне щоб умови були комфортними.

За місяць до осені на Шацьких озерах перший наплив відпочивальників. Поніжитися у теплих хвилях найглибшого озера України з’їхалися тисячі туристів. Це чи не перші спекотні вихідні тут за літо.

Ціни на житло цього сезону підвищили до 10%. Та вільних кімнат на ці вихідні вже немає. Розібрали усе – найдорожче за 2 тис. за будиночок, і навіть по 70 грн. за ліжко – щоправда зі зручностями надворі та за два кілометри до пляжу.

Кому жити немає де, встановлюють намети просто біля приватних садиб. Або ночують в автівках.

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Зручний паркінг, ліхтарі та зручні входи на пляж. Проект на таку розбудову уже готовий – скоро шукатимуть підрядника.

А про центральну каналізацію у селі поки лише мріють. Сотні баз відпочинку довкола озера зливають нечистоти у вигрібні ями.

Та чиновники планують підвести сюди каналізацію завдяки проекту, який на 90% фінансує Європа, решту – бюджети різних рівнів.

Центральний пляж нарешті взялися облаштовувати, проклали дерев’яні доріжки, навезли білого пісочку, встановили смітники та біотуалети.

На улюбленому курорті волинян стане комфортно за два роки.

До слова, відпочинок у Залізному порту 2018: огляд житла, пляжів і розваг.

Опубліковано Серпень, 05 в 19:49



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