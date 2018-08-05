Шацькі озера: як зросли ціни і що реконструюють
Туристичний бум на Шацьких озерах за місяць до осені. Чи не вперше за все літо тут аншлаг відпочивальників. Бази, готелі та приватні садиби переповнені.
І хоча ціни цього сезону зросли приблизно на 10% – відпочивальників то не бентежить, тепер головне щоб умови були комфортними.
За місяць до осені на Шацьких озерах перший наплив відпочивальників. Поніжитися у теплих хвилях найглибшого озера України з’їхалися тисячі туристів. Це чи не перші спекотні вихідні тут за літо.
Ціни на житло цього сезону підвищили до 10%. Та вільних кімнат на ці вихідні вже немає. Розібрали усе – найдорожче за 2 тис. за будиночок, і навіть по 70 грн. за ліжко – щоправда зі зручностями надворі та за два кілометри до пляжу.
Кому жити немає де, встановлюють намети просто біля приватних садиб. Або ночують в автівках.
Дивіться: Замки, містичні озера та тунель кохання: що подивитися на Рівненщині та ціни
Зручний паркінг, ліхтарі та зручні входи на пляж. Проект на таку розбудову уже готовий – скоро шукатимуть підрядника.
А про центральну каналізацію у селі поки лише мріють. Сотні баз відпочинку довкола озера зливають нечистоти у вигрібні ями.
Та чиновники планують підвести сюди каналізацію завдяки проекту, який на 90% фінансує Європа, решту – бюджети різних рівнів.
Центральний пляж нарешті взялися облаштовувати, проклали дерев’яні доріжки, навезли білого пісочку, встановили смітники та біотуалети.
На улюбленому курорті волинян стане комфортно за два роки.
До слова, відпочинок у Залізному порту 2018: огляд житла, пляжів і розваг.