Що бачу уві сні, те й малюю: 11-річний художник підкорює Європу
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей в галереї Фонду Україна почала роботу експозиція вітражів 11-річного харківського художника Вадима Тульчевського.
Виставку Янголи світла відкрив другий Президент України Леонід Кучма.
Незважаючи на юний вік, за плечима цього художника півтора десятки фестивалів та конкурсів, як в Україні, так і за кордоном – у Білорусі, Литві, Польщі, Франції та Німеччині.
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Хлопець малює в різних техніках та жанрах. Але в кожній роботі знані митці бачать глибоку філософію та стародавні символи.
До слова, як 9-річні спортсмени змагалися з вітром.
2018-05-29
Теги: Діти, Леонід Кучма, Фонд УкраїнаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.