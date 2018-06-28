Що подивитися у кіно: бойовик Сікаріо, комедія Ти квач і Літо

Фільм-призер Канського фестивалю Літо Кирила Серебренникова, комедія Ти квач! та продовження бойовика Сікаріо з неперевершеним Бенісіо дель Торо – такі головні кінопрем’єри тижня.

Сікаріо

Перестрілки, погоні, інтриги – це продовження американського кримінального екшену Сікаріо з неперевершеним Бенісіо дель Торо в головній ролі. Перша частина вийшла на екрани 3 роки тому й мала шалений успіх. Схоже не розчарує глядачів і сіквел.

Сюжет сконцентрується на роботі загадкового мексиканця з першої частини на ім’я Алехандро та його напарника – агента ЦРУ. Нестабільна ситуація на мексикано-американському кордоні погіршується. Тож, цього разу героям належить боротися не лише з трафіком наркотиків, але й виявити канали переправлення терористів.

Ти квач!

Буде що подивитися і шанувальникам комедії. Для них фільм “Ти квач!”. За сюжетом 5-ро університетських друзів збираються, щоб грати в квача без правил. Вони ризикують роботою, стосунками та навіть життям. Історія базується на реальних подіях, і показує, як далеко деякі чоловіки можуть зайти заради перемоги.

Акторський склад приємно здивує – Айла Фішер з Великого Гетсбі та Ілюзії обману, Аннабелль Уолліс з Короля Артура та Анабель і не тільки. Рейтинги та відгуки кінокритиків спонукають до перегляду.

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Літо

Відсьогодні в український прокат виходить біографічний мюзикл про Віктора Цоя – Літо, Кирила Серебреннікова. Стрічка розповідає про початок творчого шляху музиканта та групи Кіно, його взаємини з рідними та друзями, які були в авангарді рок-руху Ленінграда на початку 80-х.

Аби втілити на екрані образ Віктора Цоя, творцям знадобилося чотири людини: актор-кореєць зіграв Цоя у кадрі, музикант-самоук виконав усі вокальні партії, колишній соліст гурту Чай вдвоем Денис Клявер озвучив репліки музиканта, а гітарист групи Звєрі Герман Осипов зіграв гітарні партії. В Літі звучать культові треки того часу.

Міжнародна прем’єра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі, де фільм претендував на Золоту пальмову гілку і був удостоєний премії за найкращий саундтрек. На червоній доріжці фестивалю творча група фільму закликала звільнити режисера фільму Кирила Серебреннікова, який перебуває під домашнім арештом за політично мотивованою справою.

Наосліп

Серед кіноновинок є і трилер Наосліп. За сюжетом головна героїня – сліпа піаністка Софія мимоволі стає свідком вбивства, після чого вимушено виявляється втягнутою в кримінальний світ Лондона.

До слова, у мережі з’явилися перші відгуки на супергеройський фільм у всесвіті Marvel Людина-мураха та Оса.

Опубліковано Червень, 28 в 20:42



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