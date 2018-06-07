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Що подивитися у кіно: фантастичний бойовик, артхаузна драма та фільм жахів

Великі кінопрем’єри чекають на вас вже сьогодні. На вітчизняні екрани  виходять фантастичний бойовик – Світ Юрського періоду 2, артхаузна драма, фільм жахів Спадковість та пригодницька комедія Поліцейський пес.

Світ Юрського періоду 2

Дія фільму відбувається на острові Нублар в закинутому парку розваг. Динозаври давно відчули себе тут господарями. Та раптове виверження вулкану ставить під загрозу існування не лише ящерів, а й усієї планети.

Спадковість

За сюжетом головна героїня – жінка на ім’я Енні недавно поховала матір. Та після похорону  випадково дізналась про страшні таємниці, що багато років та приховувала. Тож тепер всій сім’ї загрожує страшне родове прокляття.

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Поліцейський пес

Це весела сімейна комедія. Серйозному детективу Френку доведеться працювати з незвичайним напарником – невгамовним псом Максом, який не замовкає ні на хвилину і фанатіє від репу.

Нагадаємо, на Книжковому Арсеналі презентували український переклад бестселера американського письменника Дена Брауна Джерело. Це продовження пригод головного героя Кода да Вінчі – професора Ленгдона.

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