Що подивитися у кіно: фантастичний бойовик, артхаузна драма та фільм жахів
Великі кінопрем’єри чекають на вас вже сьогодні. На вітчизняні екрани виходять фантастичний бойовик – Світ Юрського періоду 2, артхаузна драма, фільм жахів Спадковість та пригодницька комедія Поліцейський пес.
Світ Юрського періоду 2
Дія фільму відбувається на острові Нублар в закинутому парку розваг. Динозаври давно відчули себе тут господарями. Та раптове виверження вулкану ставить під загрозу існування не лише ящерів, а й усієї планети.
Спадковість
За сюжетом головна героїня – жінка на ім’я Енні недавно поховала матір. Та після похорону випадково дізналась про страшні таємниці, що багато років та приховувала. Тож тепер всій сім’ї загрожує страшне родове прокляття.
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Поліцейський пес
Це весела сімейна комедія. Серйозному детективу Френку доведеться працювати з незвичайним напарником – невгамовним псом Максом, який не замовкає ні на хвилину і фанатіє від репу.
Нагадаємо, на Книжковому Арсеналі презентували український переклад бестселера американського письменника Дена Брауна Джерело. Це продовження пригод головного героя Кода да Вінчі – професора Ленгдона.