Що таке мікрозелень і як її вирощують у США

Челсі Баркер показує свою ферму Little wild things – Маленькі дикі штучки, сховану від метушні міську оазу. Челсі розповідає, засновниця ферми Мері знайшла цю ділянку лише за 4 км від Капітолію за щасливим збігом обставин.

Господарство – комерційне. Тут вирощують лише їстівні квіти – продукт у Вашингтоні затребуваний і популярний. На маленькій ділянці до 40 різних видів їстівних квіток – від троянд і фіалок, до цвітіння петрушки і рукколи.

Через різноманіття кольорів і смаків, застосування їстівних квіток – дуже широке. Коли люди чують “їстівні квіти”, вони думають про весільні торти, печиво, але квіти мають гострий смак – кислий, перчений, і їх можна додати, наприклад, до салату. А от фіалки чудово смакуватимуть на випічці.

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Ціна за одну – від 25 до 50 центів. Усе на господарстві лише натуральне, жодних хімікатів та техніки на пальному. Челсі розповідає, ферма стала прибутковою вже із другого кварталу у бізнесі. Найбільше доходів, втім, приносить інший їхній город – закритий.

Від 30 до 60 ящиків щодня. Сьогодні – паростки пшениці і соняшникові пагони. Врожай збиратимуть за тиждень. Мікрозелень – це початки дорослих рослин, соковитіші і корисніші. Вирощують у приміщенні, бо продукт делікатний.

Ферма постійно постачає зелень у понад 30 вашингтонських ресторанів, але найбільше – у Такерію Чая. Спеціально для них тут вирощують паростки редиски і горохові пагони.

Челсі каже, люди дедалі більше дізнаються про шкоду промислового сільського господарства, і готові платити більше за місцеву органіку, щоб не лише їсти корисніше, а й підтримувати місцеву економіку.

До слова, катастрофи з урожаєм не буде: на Україну йде похолодання.

Опубліковано Липень, 02 в 18:03



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