Що українці знають про Конституцію: соціальне опитування

І як ми вже говорили, сьогодні українській конституції 22 роки. З цієї нагоди в країні оголошено вихідний день. Тож більшість українців сьогодні святкує та відпочиває. Але Факти вирішили з’ясувати, що знають про основний документ наші співвітчизники.

Українська конституція вважається однією з найкращих у світі. Та що знають про цей документ самі українці спробуємо дізнатися.

Тест: Чи знаєте ви Конституцію України

Що таке Конституція?

– Конституція це наш закон.

– Нормовий кодекс України.

– Це один з основних документів який щось регулює.

Відповідь: Конституція – основний державний документ, який визначає державний устрій, права й обов’язки держави, суспільства та громадян.

В якому саме році було ухвалено Конституцію України?

– 1993 рік.

– в 96-му цього дня.

Відповідь: Конституцію України ухвалено 28 листопада 1996 року.

Яка нині форма правління в Україні?

– Президентсько-парламентське.

– У нас президентська форма правління, тому у нас президент глава держави.

Відповідь: В Україні діє парламентсько-президентська форма правління.

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Що є найголовнішою цінністю для держави?

– Незалежність, суверенітет.

– Громадянин. Я вважаю, людина повинна бути найбільшою цінністю.

Відповідь: Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Що для вас означає цей день?

– Вихідний в першу чергу.

– Це день, коли народ здобув свої власні права.

– Це свято для всіх українців і ми до нього йшли дуже довго. Бо ще конституція Пилипа Орлика 1710 року, це вже були початки. А ми дійшли лише в 96 щоб мати свою, і ми повинні відзначати це свято з гідністю.

До слова, день Конституції: як Україна змінювала свій Основний закон.

Опубліковано Червень, 28 в 20:35



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