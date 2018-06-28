Що українці знають про Конституцію: соціальне опитування
І як ми вже говорили, сьогодні українській конституції 22 роки. З цієї нагоди в країні оголошено вихідний день. Тож більшість українців сьогодні святкує та відпочиває. Але Факти вирішили з’ясувати, що знають про основний документ наші співвітчизники.
Українська конституція вважається однією з найкращих у світі. Та що знають про цей документ самі українці спробуємо дізнатися.
Тест: Чи знаєте ви Конституцію України
Що таке Конституція?
– Конституція це наш закон.
– Нормовий кодекс України.
– Це один з основних документів який щось регулює.
Відповідь: Конституція – основний державний документ, який визначає державний устрій, права й обов’язки держави, суспільства та громадян.
В якому саме році було ухвалено Конституцію України?
– 1993 рік.
– в 96-му цього дня.
Відповідь: Конституцію України ухвалено 28 листопада 1996 року.
Яка нині форма правління в Україні?
– Президентсько-парламентське.
– У нас президентська форма правління, тому у нас президент глава держави.
Відповідь: В Україні діє парламентсько-президентська форма правління.
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Що є найголовнішою цінністю для держави?
– Незалежність, суверенітет.
– Громадянин. Я вважаю, людина повинна бути найбільшою цінністю.
Відповідь: Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Що для вас означає цей день?
– Вихідний в першу чергу.
– Це день, коли народ здобув свої власні права.
– Це свято для всіх українців і ми до нього йшли дуже довго. Бо ще конституція Пилипа Орлика 1710 року, це вже були початки. А ми дійшли лише в 96 щоб мати свою, і ми повинні відзначати це свято з гідністю.
До слова, день Конституції: як Україна змінювала свій Основний закон.