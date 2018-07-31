Щури тероризують жителів Миколаєва: причини і як позбутися

Щури тероризують жителів Миколаєва. Гризуни розплодились через невчасну дератизацію та небажання власників приватних споруд витрачати гроші на обробку. Ця робота коштує 6 копійок за квадратний метр, але у більшості будинків міста вона не проводиться роками. Тож, популяція щурів у місті щороку зростає.

Перекинутий посуд, погризені дроти, розтрощене відро для сміття. Такою Ганна Юхно побачила свою кухню після тижня відпустки. У помешканні набешкетували щури.

Метушню пацюків Ганна почула за кілька днів до від’їзду і, здавалось, підготувалась до вторгнення. Але марно.

Квартира Ганни на першому поверсі в будинку, якому понад півстоліття. Двері у підвал забиті дошками, тож, ніхто не заважає розмножуватись сірим бешкетникам. Мешканці будинку показують дірки у землі, що вирили гризуни. Щури пересуваються шахтами комунікацій, вибігають на дитячій майданчик.

Раз на рік підвал прибирають – запевняє представник ЖЕКу. Після інциденту у квартирі Ганни у підвал накидали отрути.

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Будинок, у якому мешкає Ганна, обробляли отрутою два рази за місяць. Але цього не вистачило, – скаржиться представник фірми, що багато років бореться зі щурами у місті.

Джерелом антисанітарії майстер ЖЕКу та мешканці будинку називають стареньку з квартири на четвертому поверсі. Жінка багато років збирає непотріб і складує у під’їзді. На разі прибрала: пакунки з першого поверху перенесла на четвертий.

Популяція щурів у місті щороку зростає. Фахівці вбачають дві причини. Чотири місяці з початку року усі понад 200 тис. комунальних будинків не оброблялись – департамент ЖКГ зволікав з тендером. Задля позитивного ефекту дератизацію проводять щомісяця у всіх будинках міста. Однак приватні офіси, магазини і бізнес-центри нехтують цим. Тож, щури просто перебігають з обробленого будинку до необробленого.

До слова, у Києві жінка померла від сказу після того, як її в березні вкусила власна собака.

Опубліковано Липень, 31 в 21:53



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