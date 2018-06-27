Шкідливі нітрати: як не наїстися і чим виміряти

В розпал сезону свіжих овочів та фруктів, головне побоювання – як з вітамінами не наїстися нітратів. Запашні рукола та кріп, хрустка редиска та капуста, навіть соковиті бурячки – перші накопичують шкідливі речовини. Ми не просто вислухали думки експертів, переглянули документи.

А самі взяли в оренду нітратомір і перевірили овочі та фрукти на нітрати. Тож кому довіряти – продавцям, лабораторіям чи власному приладу – про це наш експеримент.

Червоні піраміди помідорів, зелені гори петрушки та кропу, та просто море соковитих огірків і кабачків. Полиці ломляться від літньої свіжини. Продавці рекламують, нахвалюють і переконують. Не лише гарне, а й чисте, без нітратів.

Але покупці, щось виглядають, винюхують і навіть намацують, не довіряють бо хімії бояться.

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Ми вирішили не гадати, а перевірити. Нітратомір – власний портативний вже не фантастика, а реальність. Інтернет магазини пропонують десятки приладів, середня ціна 2-3 тис грн. Але прилад можна і орендувати, день 70 грн.

У місцевій лабораторії нам пояснюють – всі овочі та фрукти на ринку обстежують самі. Причому, не побутовими приладами, а професійними. Обов’язково щороку сертифікованими та щодня відкаліброваними.

Якщо знаходять перевищення норм – торгувати таким не дозволять. Цього року вже бракували ранні кабачки, буряки і дині.

Професійний хімік Володимир Дорощук розкриває всі секрети вимірювання нітратів. Нітратомір в господарстві річ не зайва. Але на точні виміри розраховувати не варто.

А ще хімік радить звернути увагу: важлива не лише кількість нітратів в одній окремій ягідці. Але й скільки ви їх з’їли за добу. Причому, не лише із зеленими свіжими огірочками, а з червоною апетитною ковбасою.

До слова, бізнес на мікрозелені: технологія вирощування і користь.

Опубліковано Червень, 27 в 19:53



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