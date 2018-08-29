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Шкільне перемир’я біля Горлівки: жінка ледь не згоріла у будинку

На околицях Горлівки зав’язується бій. Бойовики за кілька годин до початку так званого шкільного перемир’я відкрили вогонь по наших позиціях.

Стрілецька зброя, гранатомети та крупнокаліберні кулемети – це стандартний набір яким зустрічають наших бійців на цій ділянці фронту. Більшість військових в цьому  підрозділі служать ще з 2014 року, тож до провокацій ворога звикли. На передовій зустріли не один режим припинення вогню тож запевняють до противника довіри немає.

Особливо напередодні так званого шкільного перемир’я. З настанням сутінків бойовики знову відкривають вогонь.

Командир підрозділу на псевдо Бахмат зазначає – під прикриттям стрілецької зброї терористи гатять  з гранатометів. Тактика ворога зрозуміла – виявити наші вогневі позиції, тож чекає на слушну нагоду аби відповісти російсько-окупаційним військам.

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Так зване шкільне перемир’я за звучанням не відрізняється від звичайних ночей, кажуть хлопці. Напередодні після артилерійської атаки врятували жінку, яка ледь не згоріла у власному будинку.

На перепочинок лічені хвилини. Бійці зізнаються, такі каруселі тут щоночі.  Тож, шкільне перемир’я зустріли без особливого оптимізму.

Бій вгамовується лише під ранок. Втрат серед наших бійців на цій ділянці фронту немає.

До слова, КПВВ Новотроїцьке закритий через пожежі і вибухи – ОБСЄ.

 

 

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