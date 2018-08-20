Шкільні ярмарки стартували: як обрати форму і ціни

Початок шкільних Ярмарків знаменує кінець літа для дітлахів, і витрати для батьків. Продавці запевняють, що з минулого року ціни незмінні. А от батьки іншої думки.

Вибір для дівчаток значно ширший, ніж для хлопців. Піджак на дівчинку коштує від 500 грн з бавовни, трикотажний – до 1000 грн, спідниця – від 300.

Класичні чорні брюки з бавовни близько 400 грн. Плюс блуза від 200. Батьки кажуть, що дітям набридли старі моделі, тому шукають щось оригінальне.

Для хлопчика сорочка коштує від 200 грн. Костюм обійдеться у півтори тисячі. Водночас проблеми з вибором кольору – немає, адже часто його визначає школа.

Максимальний вміст синтетичних волокон у шкільному костюмі не повинен перевищувати 50 %. Піджаки, жилетки, спідниці чи штани мають дихати. Так само сорочки та блузи.

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Наявність синтетики – допускається, але не більше 35 %. Для осінньо-весняного сезону найкраще підійдуть бавовна та льон. А взимку – вовна та кашемір. Загалом покупці віддають перевагу вітчизняним виробникам.

Нерідко розмір одягу дитини – нестандартний. Тому знайти шкільну форму ще той квест, відповідно батькам доводиться шити модель індивідуально. А це збільшує вартість шкільної форми вдвічі.

Шкільний портфель міняють раз на 2-3 роки. А от взуття доводиться купувати щосезону. Однак якісну пару треба дійсно пошукати. Шкіряні туфлі для школярів коштують від тисячі гривень. А на канцтовари батьки витрачають до 500 грн. Загалом щоб зібрати школяра треба викласти, в середньому, 4 тис. грн. Тому батьки намагаються купувати за необхідності.

До слова, шкільна форма у різних країнах світу.

Опубліковано Серпень, 20 в 12:11



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