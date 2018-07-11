Школи-хаби за пропискою – проект Олени Горб у Нових лідерах

Як уникнути освітнього колапсу знає учасниця проекту Нові лідери Олена Горб. І мова не про новації навчання – забудовники зводять величезні квартали у містах і біля них, але про інфраструктуру мало хто думає.

Село Чайка під столицею тепер невеличке місто – набудували стільки, що там живе нині тисяч 15 люду, але школа як була, так і залишається одна.

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План Олени – збудувати інноваційну школу-хаб, аби діти села Чайки мали доступ до безкоштовної якісної освіти. Крім стандартної шкільної програми, за задумом активістки, тут мають бути сучасні лабораторії та гуртки.

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Опубліковано Липень, 11 в 11:14



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