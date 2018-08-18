Шлюб під знаком безкінечності. У РАГСі Києва пари реєструють кожні 10 хвилин

Тисячі щасливих людей обрали цей день бо в ньому присутні три вісімки – 18.08.2018. Це другий такий день цього місяця, перший був 8-го серпня. Люди вважають 8 – символом вічності, тому такий ажіотаж на весілля.

Тисячі пар прагнуть укласти шлюб саме під знаком безкінечності. До того ж, субота – а це традиційно найпопулярніший день для весіль.

Загалом, сьогодні по всій Україні одружиться 2 790 пар і це майже удвічі більше ніж 8 серпня цього року, та навіть більше ніж у день святого Валентина.

Дивіться: Весільний бум 08.08.2018: нумерологи обіцяють чималі статки родині і багато дітей

Весільний бум у розпалі, шлюби реєструють кожні 10 хвилин. Також, по всій україні запустили флешмоб, символічний з назвою Шлюбний рекорд 2018.

Багато хто шукає в сьогоднішній даті більше ніж просто цифри, а дехто жартує, що обрали цей день щоб вже точно не забути дату весілля.

На сьогоднішній даті весілля у 2018 році не закінчуються, понад 1 200 пар планують одружитися 28 серпня.

До слова, скільки коштує весілля і на чому заощадити.

Опубліковано Серпень, 18 в 17:05



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.