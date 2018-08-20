Штрафи, в’язниця та колючий дріт: життя грузинів на окупованих територіях

10 років тому Росія незаконно окупувала 20 відсотків території Грузії. Після п’ятиденної війни 2008-го Москва попри протести світової спільноти визнала незалежними країнами Абхазію та Південну Осетію. Рік тому небайдужі патріоти зібрались в Тбілісі та створили антиокупаційний рух, мета якого – моніторити ділянки так званого кордону з самопроголошеними республіками аби зупинити повзучий наступ окупантів в глиб Грузії та покласти край викраденню людей у прикордонних регіонах.

На умовному кордоні, який відділяє окупований росіянами Цхінвальський регіон від решти Грузії, висить попередження на спеціальній табличці чотирма мовами – прохід заборонено. На відміну від українського Донбасу тут немає військової техніки та бойових дій. Усе закінчилось ще десять років тому. Але безпечним життя поблизу лінії окупації назвати не можна. За останні 8 років загарбники викрали 3000 людей, які мешкають поблизу умовного кордону, звинувативши їх в нібито його незаконному перетині. Штраф за це, за законами невизнаної Південної Осетії, 2 тисячі рублів.

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Активісти громадської організації “Сила в єдності” рік тому зібралися завдяки фейсбуку з головною метою – зупинити повзучу окупацію вглиб Грузії. Лідер руху Давид Кацарава пояснює, лише суспільний резонанс зупиняє загарбників від рейдерських захоплень територій. За інформацією активістів, загарбники поклали око на два кар’єри біля лінії окупації. Аби захистити грузинську землю учасники моніторингової групи посилили чергування.

У моніторинговій місії Євросоюзу, що вже десять років стежить за ситуацією на адміністративному кордоні з Південною Осетією, відзначають погіршення свободи пересування місцевого населення. Зокрема деякі села поділенні колючим дротом, люди втратили пасовища, а з ними і можливість годувати худобу. Та найгірше, що можна опинитися у в’язниці за мінімальне порушення.

Самопроголошені Абхазію та Південну Осетію окрім Росії визнали незалежними ще три країни. Тобто, фактично ці території ізольовані від решти світу. Війна 2008 року дозволила Москві повністю нав’язати свій контроль над цими регіонами Грузії, тож місцевий політолог Гела Васадзе переконаний – як тільки кремль перестане диктувати умови самопроголошеним республікам, офіційний Тбілісі зможе знайти порозуміння і з Сухумі, і з Цхінвалі.

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Опубліковано Серпень, 20 в 16:45



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