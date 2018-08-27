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Штучний інтелект на Контрактовій площі: компанія Оболонь привітала киян зі святом

День Незалежності України компанія Оболонь вирішила відсвяткувати по особливому.

Встановила на Контрактовій площі апарат із штучним інтелектом, за допомогою якого кияни та гості міста мали змогу привітати українців зі святом та отримати подарунок.

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Тож було зібрано безліч побажань. Найщиріші, найоригінальніші з яких відібрали для нічної трансляції на дев’яти циліндричних ємностях заводу Оболонь.

Така акція увійшла до Книги рекордів України під номінацією Наймасштабніше привітання з Днем Незалежності України.

Тож організатори сподіваються, що свято запам’ятається , а побажання здійсняться.

До слова, як святкують українці: флешмоби, військові виставки та фестивалі.

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