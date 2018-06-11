Шукають слабкі ланки оборони! Боєць ООС отримав поранення обличчя

Ранок після нічних обстрілів, Едуард ретельно чистить кулемет.

Робота ювелірна, неправильна чистка і кулемет заклинить. А в бою це прирівнюється до життя.

Поки є хвилини затишшя, Артур підтягується. Просто в бронежилеті.

На сусідніх позиціях пощастило менше. Там боєць отримав осколкове поранення обличчя, до медиків дійшов сам.

Луганський напрямок несподівано з’явився у зведеннях об’єднаних сил. Російська окупаційна армія не припиняє артилерією намацувати слабкі ланки української оборони.

Одна вирва, за кілька метрів інша – бойовики гатили досить рясно. За дві години випустили щонайменше 15 снарядів. За характерами осколків українські армійці визначили, що окупаційна армія гатила зі ствольної артилерії.

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Все почалося о 10-тій вечора, як тільки сіло сонце.

Перші постріли пролунали з напрямку терикону. Внизу стрілецька зброя, нагорі спостережний пункт, за териконом як за щитом – міномети.

Микола вдивляється у дачі окупованого Голубівського, куди на вечір проросійські бойовики стягуватимуть техніку.

Активізація на луганському напрямку триває четвертий день поспіль, плани окупантів зрозумілі.

Та мрії терористів розбиваються чіткими діями українських воїнів.

До слова, глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку.

Опубліковано Червень, 11 в 20:14



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