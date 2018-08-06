Швидкість і адреналін! Тисячі байкерів з’їхалися на фестиваль Дорога на Січ

Декілька тисяч двоколісних ледь помістилися на центральній площі Черкас, тут байки на будь-який смак і гаманець. Ірина в сідлі металевого коня 8 років, наїздила не одну тисячу кілометрів.

Фестиваль Дорога на Січ – козацький. У кожного учасника – національні символи. Юрій та його супутниця приїхали на японці.

Зупинилися табором козаки-байкери на околиці Черкас – у Дахнівській Січі. Біля наметів варять їсти на вогнищі, спілкуються і розважаються.

Ще випробовують свої мотоцикли на міцність.

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Команда білоруських байкерів із Мінська – у захваті. Подолали дві тис.км, бо атмосфера, природа і українська гостинність того варті.

Дорога на Січ – фестиваль друзів, які вже вшосте з’їхалися на зустріч з різних куточків України і з-за кордону. Відпочивають три дні. Організатори очікують на приїзд 6 тис. людей.

Після денних розваг та конкурсів увечері вмикають драйвову музику. З головної сцени фестивалю виступають зарубіжні та українські гурти.

До слова, фестиваль нескореної Nації у Холодному Яру: як потрапити та що подивитися.

Опубліковано Серпень, 06 в 11:15



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