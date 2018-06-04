Скандал із ЗНО з англійської – випускники скаржаться на запис аудіювання

Скандальна англійська чи то глухі діти. Випускники нарікають на завдання ЗНО з аудіювання, тобто, сприйняття іноземної на слух.

Євгенія каже, у класі нічого не чула. Не допомогли навіть спроби інструктора зробити запис гучнішим.

Анастасія до тесту готувались понад рік. Під час пробного тесту запис неочікувано обірвався посередині. Надія згасла й на основному ЗНО.

Цьогоріч таке завдання запровадили вперше. В Українському центрі оцінювання кажуть до озвучування залучили викладачів, професійних дикторів та іноземців, аби було, як у реаліях.

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Журналістам демонструють кімнату, де надиктовували тексти. Мовляв, проблем із оригінальним записом не було.

Батьки оскаржуватимуть результати. Ця група у соцмережах об’єднала понад 1300 учасників – з усієї України. Петицію розмістили і на сайті Президента.

У Львові під регіональним центром пройшов цілий пікет. Шансів покращити результат ЗНО небагато. За правилами, апеляцію треба було подавати у день іспиту, не виходячи із приміщення. А таких сміливців виявилось лише 65 на всю Україну.

Врятувати ситуацію ще зможе спеціальна комісія, яка наприкінці тижня проаналізує тест. Вона може визнати деякі питання неадекватними, тоді їх просто не оцінюватимуть. Та не факт, що це стосуватиметься аудіювання. У Міносвіти ж наразі нічого не коментують.

До слова, фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань ЗНО 2018 з англійської мови.

Опубліковано Червень, 04 в 22:22



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