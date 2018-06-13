Скандал на Харківщині: у Первомайську на продаж виставили дві школи
9-та ранку, 30-тисячне містечко Первомайський. У мерії збираються кілька сотень людей. Вимагають – припинити ліквідацію шкіл.
Міський очільник руками розводить, утримувати напівпорожні приміщення – занадто велике задоволення.
З 7 навчальних закладів закриє лише 2, адже дітей народжується мало, з 6 тис навчальних місць укомплектовано лише половину, зо два десятки кабінетів порожні чи не в кожній школі.
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Спортивний комплекс, палац культури – ця школа у самому серці міста.
Саме її з найкращими показниками успішності, теплу і з пристойним ремонтом розформовують, а будівлю продають.
Батьки школярів миритися з цим не хочуть і 1 вересня саме сюди обіцяють привести своїх дітей.
За власний кошт відремонтували електрику, туалети, вставили вікна – це сотні тисяч гривень і часу, які витратили заради дітей, обурені батьки – як це тепер віддати у чужі руки.
У Первомайському немає роботи, заводи, що раніше працювали, стоять, втратять школи – містечко просто вимре, кажуть педагоги.
Вчителі разом з батьками написали звернення до Президента, аби петицію розглянули, треба зібрати 25 тис голосів.
До слова, у Києві посилять заходи безпеки у школах і дитсадках