Скандал на Харківщині: у Первомайську на продаж виставили дві школи

9-та ранку, 30-тисячне містечко Первомайський. У мерії збираються кілька сотень людей. Вимагають – припинити ліквідацію шкіл.

Міський очільник руками розводить, утримувати напівпорожні приміщення – занадто велике задоволення.

З 7 навчальних закладів закриє лише 2, адже дітей народжується мало, з 6 тис навчальних місць укомплектовано лише половину, зо два десятки кабінетів порожні чи не в кожній школі.

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Спортивний комплекс, палац культури – ця школа у самому серці міста.

Саме її з найкращими показниками успішності, теплу і з пристойним ремонтом розформовують, а будівлю продають.

Батьки школярів миритися з цим не хочуть і 1 вересня саме сюди обіцяють привести своїх дітей.

За власний кошт відремонтували електрику, туалети, вставили вікна – це сотні тисяч гривень і часу, які витратили заради дітей, обурені батьки – як це тепер віддати у чужі руки.

У Первомайському немає роботи, заводи, що раніше працювали, стоять, втратять школи – містечко просто вимре, кажуть педагоги.

Вчителі разом з батьками написали звернення до Президента, аби петицію розглянули, треба зібрати 25 тис голосів.

До слова, у Києві посилять заходи безпеки у школах і дитсадках

Опубліковано Червень, 13 в 14:04



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