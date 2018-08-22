Скандал на Одеській митниці: хто причетний та кого відсторонили
Триває скандал навколо Одеської митниці. Сьогодні від посади відсторонено її керівника – Олександра Власова. Щоправда, він сам про це попросив очільника ДФС – Мирослава Продана – на час розслідування. Справою займається ГПУ.
Йдеться про контрабанду на суму майже – 5 мільярдів гривень. Одного колишнього митника вже заарештували. Але генпрокурор каже, що допомагали йому і високі чини.
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Продан заявив, що до махінацій на Одеській митниці причетний і працівник прокуратури. Тож наполягатиме, аби розслідуванням зайнялось НАБУ.
До слова, на вулиці Академіка Вільямса в Одесі невідомий підбіг до припаркованого авто і кілька разів вистрілив у водія.
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