Скандал на Одеській митниці: хто причетний та кого відсторонили

Триває скандал навколо Одеської митниці. Сьогодні від посади відсторонено її керівника – Олександра Власова. Щоправда, він сам про це попросив очільника ДФС – Мирослава Продана – на час розслідування. Справою займається ГПУ.

Йдеться про контрабанду на суму майже – 5 мільярдів гривень. Одного колишнього митника вже заарештували. Але генпрокурор каже, що допомагали йому і високі чини.

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Продан заявив, що до махінацій на Одеській митниці причетний і працівник прокуратури. Тож наполягатиме, аби розслідуванням зайнялось НАБУ.

До слова, на вулиці Академіка Вільямса в Одесі невідомий підбіг до припаркованого авто і кілька разів вистрілив у водія.

Опубліковано Серпень, 22 в 19:52



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