Факти / Відео / Україна / Скандал на Одеській митниці: хто причетний та кого відсторонили/

Скандал на Одеській митниці: хто причетний та кого відсторонили

Триває скандал навколо Одеської митниці. Сьогодні від посади відсторонено її керівника – Олександра Власова. Щоправда, він сам про це попросив очільника ДФС – Мирослава Продана – на час розслідування. Справою займається ГПУ.

Йдеться про контрабанду на суму майже – 5 мільярдів гривень. Одного колишнього митника вже заарештували. Але генпрокурор каже, що допомагали йому і високі чини.

Дивіться: Це не може залишитися безкарним: Сенат США про кібератаки Кремля

Продан заявив, що до махінацій на Одеській митниці причетний і працівник прокуратури. Тож наполягатиме, аби розслідуванням зайнялось НАБУ.

До слова, на вулиці Академіка Вільямса в Одесі невідомий підбіг до припаркованого авто і кілька разів вистрілив у водія.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безглуздішої людини не бачили: хто облив кислотою дітей в Одесі
Увімкнула світло і її охопило полум’я: в Одесі в орендованому будинку стався вибух
Синці, укуси та подряпини – 7-річна дівчинка з притулку розказала про побиття
В Одесі засудили шкуродера
Вперше в історії України! В Одесі суд заарештував шкуродера
Бійка
В Одесі дівчата-підлітки жорстоко побили ровесницю та зняли відео (18+)
В Одесі з колонії втекли троє в’язнів
Пляжі Одеси
Бійки за місце під сонцем. Де в Одесі знайти безкоштовні пляжі
Пістолет
В Одесі чоловік обстріляв підлітків на скейтах – є поранені

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка