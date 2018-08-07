Скільки коштує аренда кемпера і чи вигідно так відпочивати

Будинок на колесах – справжня американська мрія в українських реаліях. Трейлер підійде і для сімейного відпочинку, і для ділових поїздок, і для подорожей з дітьми. Щоправда, ціна на автодім захмарна, тож компанії здають їх в оренду.

Пані Валентина подорожує у трейлері вже понад 10 років. Для неї це насамперед свобода і незалежність. Жінка давно мешкає в Італії. Цього разу вони з чоловіком та внуками поїхали в Затоку – в Одеську область. Пані Валентина зізнається – умови для вітчизняних кемперів значно відрізняються від європейських.

В Україні туризм у трейлерах тільки набирає обертів. До того ж, будинки на колесах по кишені далеко не кожному. Вітчизняні компанії це розуміють, тому окрім продажу, трейлери здають в оренду.

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Причеп-намет найбюджетніший варіант. Тут, на 18-ти квадратних метрах кухня з газовою плитою, автономний акумулятор, система подачі води, 2 двомісні ліжка та простір для розваг. Вартість оренди – 1 000 грн. за добу.

А от причеп-дача – це вже повноцінне житло. Нагадує стандартний готельний номер. Тут і душ, і туалет, холодна/гаряча вода. А ще холодильник та газова плита. Пересувний дім розрахований на 7 людей. Вартість оренди: майже 3 000 грн. за добу.

До того ж, кемпінг в Україні значно дешевший, ніж у Європі – відзначає пані Валентина. У середньому за добу перебування на базі відпочивальники в трейлерах платять 400 грн. або ж трохи більше 10 євро. Тоді як у Європі вартість такої послуги втричі більша.

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Опубліковано Серпень, 07 в 13:07



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