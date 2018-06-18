Скільки коштує Окружна дорога в Києві та коли добудують

Проектна ділянка віднесена до А категорії, з шириною земляного полотна 38 м, проїздною частиною в одному напрямку 11 м та шириною узбіччя 5 м.

Ось так свого часу анонсували Велику кільцеву дорогу навколо Києва. Трасу завдовжки понад 200 км планували прокласти за 30 км від столиці через Ворзель, Глеваху, Українку, Бориспіль і Старі Петрівці.

Планували звести 3 мости. Роботи почали 12 років тому, та на сьогодні маємо лише ділянку кільцевої між Борисполем та Броварами, прокладену 2008-го. Не допоміг і дорожній фонд з його 47 млрд грн. Завершеного проекту немає навіть на папері.

А це 3-кілометрова ділянка Великої окружної від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської, її планували провести до Оболоні. Роботи почали 4 роки тому. Загальна вартість цієї ділянки – 560 млн грн.

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Вже розтринькали 220 млн грн з бюджету, навесні гроші закінчилися і будівництво стало: техніка вкривається пилом, дорога заростає бур’яном, на обрії жодного працівника, а водії стоять у свіжому заторі.

Фінансувати проект обіцяли у Міністерстві регіонального розвитку – 70 млн грн, бюджет Києва – ще 7, 110 млн мали виділити у рамках експерименту з розвитку автодоріг загального користування. Та виявилося, що Окружна не входить до переліку об’єктів, на які експеримент поширюється.

Дякуючи профільному комітету Верховної Ради. От і маємо, що навіть першу чергу довжиною 1200 м не довели до пуття. Якби були гроші, виправдовуються посадовці, шлях добудували б цього року.

Коли завершать дорогу – ні в Мінфіні, ні в Мінрегіонрозвитку, у відписках запевняють – виділення коштів планують. Дати поновлення робіт теж не називають. Хоча ситуація в Києві критична, тут і без транзиту забагато машин, і будівництво окружних суттєво розвантажило б траси.

До слова, Факти писали, коли маршрутки зникнуть з доріг Києва.

Опубліковано Червень, 18 в 18:16



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