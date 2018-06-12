Складна зустріч у Берліні: розмінування,політв’язні і головне невирішене питання

Так завершилася напередодні у Берліні зустріч міністрів закордонних справ країн норманської четвірки, на яку чекали півтора року. Згоди щодо умов розміщення блакитних касок не дійшли.

Сторони не змінили позицій – Україна, Німеччина та Франція за те, щоб миротворці контролювали всю нині окупованоу територію Донбасу, включно з кордоном із Росією.

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Москві це не підходить, бо позбавить її можливості впливати на ситуацію в Україні. Кремль наполягає, що місія ООН потрібна лише на лінії розмежування та для охорони спостерігачів ОБСЄ.

Росія пропонує, як сказав український міністр закордонних справ Павло Клімкін, “тотально фейкову місію”.

Втім зустріч не можна назвати зовсім безрезультатною – вперше нормандська четвірка предметно обговорила питання звільнення українських заручників .

Після зустрічі із родичами політв’язнів у Берліні, німецький та французький дипломати натиснули на Росію, а Сергій Лавров запевнив, що українського омбудсмена допустять до усіх ув’язнених.

Також Франція та Німеччина заявили, що готові допомогти розмінувати окуповані території.

На це можуть виділити гроші та експертів, які контролюватимуть процес. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Франції Ле Дріан.

До слова, щодо миротворців на Донбасі, Росія пропонує “тотально фейкову місію”.

Опубліковано Червень, 12 в 10:21



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