Слава Україні! Де з’явилося гасло та з чим асоціюється зараз
Гасло Слава Україні буквально вривається на початку 2000-х на хвилях патріотичного підйому. Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція гідності. Найпопулярніше українське вітання відоме ще з часів Шевченка, законодавчо закріпив Симон Петлюра 100 років тому після проголошення Української народної республіки.
Після приходу червоної армії українське військо перебирає традиції радянщини. І військові вітання інтернаціоналізують.
Слава Україні означає, що ми гідна нація.
Не залишають спроб повернути українське гасло під час Другої світової війни. Українська повстанська армія з цим вигуком намагається відновити українську незалежність.
Та гасло попри ліквідацію ОУН УПА міцно закріплюється лише на Західній Україні.
Зараз для сходу і центру це передусім асоціюється з Євромайданом у Києві.
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Про повернення історичного військового привітання до армійців на передову офіційно ще ніхто не повідомляв.
Першими вітатися на війні гаслом Слава Україні почали добровольці після Майдану.
В багатьох підрозділах від радянського Бажаю здоров’я відмовились ще кілька років тому.
Армійці кажуть, законодавчого рішення про повернення історичного військового привітання чекають давно.
Пам’ять про своїх загиблих товаришів і про те, що все ж Україна переможе.
До слова, 400 пасажирів за годину: у Полтаві відкрили реконструйований аеропорт.