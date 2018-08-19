Слава Україні! Де з’явилося гасло та з чим асоціюється зараз

Гасло Слава Україні буквально вривається на початку 2000-х на хвилях патріотичного підйому. Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція гідності. Найпопулярніше українське вітання відоме ще з часів Шевченка, законодавчо закріпив Симон Петлюра 100 років тому після проголошення Української народної республіки.

Після приходу червоної армії українське військо перебирає традиції радянщини. І військові вітання інтернаціоналізують.

Слава Україні означає, що ми гідна нація.

Не залишають спроб повернути українське гасло під час Другої світової війни. Українська повстанська армія з цим вигуком намагається відновити українську незалежність.

Та гасло попри ліквідацію ОУН УПА міцно закріплюється лише на Західній Україні.

Зараз для сходу і центру це передусім асоціюється з Євромайданом у Києві.

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Про повернення історичного військового привітання до армійців на передову офіційно ще ніхто не повідомляв.

Першими вітатися на війні гаслом Слава Україні почали добровольці після Майдану.

В багатьох підрозділах від радянського Бажаю здоров’я відмовились ще кілька років тому.

Армійці кажуть, законодавчого рішення про повернення історичного військового привітання чекають давно.

Пам’ять про своїх загиблих товаришів і про те, що все ж Україна переможе.

До слова, 400 пасажирів за годину: у Полтаві відкрили реконструйований аеропорт.

Опубліковано Серпень, 19 в 16:17



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