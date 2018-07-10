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Слава Україні, слава Хорватії: Верховна Рада підтримала Віду і Вукоєвича

Футбол сьогодні об’єднав сесійну залу парламенту.

Рішення FIFA попередити хорватських футболістів, які раніше грали за київське Динамо – це Віда та Вукоєвич, які після переможного матчу над росіянами записали звернення з подякою до українців словами Слава Україні, обурило народних обранців.

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Президент федерації  футболу Андрій Павелко навіть прийшов у футболці з №7. Саме Іван Ракитич забив переможний гол росіянам у фіналі.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу оштрафував Огнєна Вукоєвіча за “неспортивну поведінку” .

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