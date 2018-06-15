Смартфони замінять касові апарати: коли та як працюватиме

Паперові чеки і старі технології скоро відійдуть у минуле. Уряд запровадив пілотний проект з використання планшетів та смартфонів у якості касових апаратів. Таким кроком, чиновники прагнуть полегшити життя підприємцям і вивести бізнес із тіні. Адже мобільний у якості касового апарату – і простіший, і дешевший. Споживачам же новація обіцяє шанс відмовитися від набридливих паперових чеків, їх можна буде отримувати на електронну пошту – як квитки на поїзд чи у кіно. У світі електронні чеки вже буденна практика.

Замість громіздкого касового апарату – звичайнісінький смартфон чи планшет. Незабаром українські підприємці зможуть використовувати для фінансових операцій мобільні пристрої. В уряді вирішили запровадити пілотний проект й дозволити бізнесу відмовитися від касових апаратів. Ті були дорогими й дотепер безальтернативними.

За кожен апарат підприємці викладали від 5 до 20 тисяч гривень. Крім того, щомісяця доводилося сплачувати ще кількасот гривень за його обслуговування. Тепер же ці гроші бізнес заощадить. В уряді підрахували: у масштабах країни економія сягне 2,5 млрд гривень.

Самі підприємці тотальної легалізації після відмови від касових апаратів не чекають. Проте, пілотний проект вітають. Окрім банальної економії грошей, це ще й зручно в обслуговуванні.

Аби зробити зі звичайного планшета касовий, достатньо буде встановити на нього мінітермінал і відповідне програмне забезпечення. Після цього від касового апарату й стандартного терміналу можна відмовлятися. Гроші з картки зніматиме вже мобільний.

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Покупцям у такому разі боятися нічого, переконують фахівці. Різниці з традиційними терміналами не буде. Хіба чек від таких операцій можна як друкувати, так і надсилати на електронну пошту. Якщо таки треба паперовий варіант – підприємцю доведеться купити ще принтер. Утім, у світі електронні чеки вже буденна практика. Є такі і у нас: це ті ж квитки на поїзд чи у кіно, придбані он-лайн.

Утім, швидкої тотальної відмови від касових апаратів фахівці не прогнозують. Першопрохідцями з сучасними методами будуть нові, прогресивні малі та середні підприємці. Решта ж наздоганятиме згодом – поки працюватимуть дорогі касові апарати.

В уряді обіцяють, що нова система запрацює вже за 3 місяці, поки в пілотному режимі. А згодом, після доопрацювання ймовірних нюансів, мобільні пристрої зможуть остаточно замінити традиційні касові апарати, а покупці позбутися набридливих паперових чеків.

До слова, Україна без сміття – проект Нового лідера Максима Бородіна.

Опубліковано Червень, 15 в 22:09



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