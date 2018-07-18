Смерч із жару, попелу й диму – унікальне вогняне торнадо в США
Вогняний торнадо – так називають унікальне явище, яке вдалося зняти американській парі у штаті Арізона.
Відео розмістили у Facebook. Над лісовою пожежею, що охопила береги річки Колорадо утворився смерч із піднятого у повітря жару, попелу й диму.
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Він перемістився до води, і почав затягати у себе і її.
Всього за 2 доби відео зібрало у соцмережі майже 3 млн переглядів і десятки тисяч поширень.
До слова, після сильної зливи Хмельницький пішов під воду.
2018-07-18Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.