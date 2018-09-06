Смерть на уроці фізкультури: чому першокласницю не змогли врятувати
На Волині на фізкультурі померла 6-річна дівчинка.
Першокласниця раптово знепритомніла на початку уроку. Медсестри у школі немає, тому першокласницю взялися рятувати вчителі. Це сталося на очах у мами, яка чекала на дитину.
Дві карети швидкої, застосувавши реанімаційні заходи, не змогли врятувати дівчинку. Ознак життя не було.
Дивіться: Два класи, вбиральня і коридор: нелюдські умови навчання на Закарпатті
У поліції розпочали слідство, до кінця дня висновки зробить судмедексперт.
До слова, у Львові 6-річний хлопчик дістав рвану рану після того, як з’їхав із дитячої гірки.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-06Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.