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Смерть на уроці фізкультури: чому першокласницю не змогли врятувати

На Волині на фізкультурі померла 6-річна дівчинка.

Першокласниця раптово знепритомніла на початку уроку. Медсестри у школі немає, тому першокласницю взялися рятувати вчителі. Це сталося на очах у мами, яка чекала на дитину.

Дві карети швидкої, застосувавши реанімаційні заходи, не змогли врятувати дівчинку. Ознак життя не було.

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У поліції розпочали слідство, до кінця дня висновки зробить судмедексперт.

До слова, у Львові 6-річний хлопчик дістав рвану рану після того, як з’їхав із дитячої гірки.

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